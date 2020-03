In Berlin-Marzahn sind in der vergangenen Nacht zwei Tote in einer Wohnung gefunden worden. Das berichtet die Zeitung "B.Z.". Auf Anfrage bestätigte ein Polizeisprecher rbb|24, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt.



Die Hintergründe sind noch unklar. Nachbarn sollen vorher einen heftigen Streit in der Wohnung in der Wörlitzer Straße gehört haben.



Das Landeskriminalamt ermittelt.