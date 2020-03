Im Prozess um das Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den 44-jährigen Angeklagten gefordert. Er sei des Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung schuldig zu sprechen, hieß es am Dienstag im Plädoyer der Anklagebehörde. Das rätselhafte Verschwinden von Georgine Krüger war über Jahre einer der bekanntesten Vermisstenfälle in Deutschland.

Der Angeklagte soll das Mädchen aus der Nachbarschaft im Berliner Stadtteil Moabit am frühen Nachmittag des 25. September 2006 angesprochen und gebeten haben, ihm beim Tütentragen zu helfen. Im Keller seiner Wohnung soll er Georgine bewusstlos geschlagen und vergewaltigt haben. Aus Angst vor einer Strafanzeige soll er laut Anklage das Mädchen erwürgt haben. Die Leiche wurde nie gefunden.



Der Angeklagte hat in dem Prozess am Berliner Landgericht bislang geschwiegen. Der Staatsanwalt sagte, der Mann habe gegenüber einem verdeckten Ermittler klassisches Täterwissen offenbart. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft liegt eine besondere Schwere der Schuld vor. Die Tat sei auf perfide Weise begangen worden.



Der Angeklagte war 2016 unter Verdacht geraten. Auslöser war ein Verfahren gegen ihn wegen sexueller Nötigung einer Jugendlichen in seinem Keller. Funkzellenauswertungen und verdeckte Ermittlungen führten im Dezember 2018 zur Festnahme des Familienvaters. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Gegenüber einem verdeckten Ermittler soll er das Verbrechen detailliert beschrieben haben.