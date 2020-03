Die Erzieherin muss sich verantworten, weil sie im Jahr 2016 in einer Kita in Prenzlauer Berg mehrere Kleinkinder zum Schlafen und Essen gezwungen haben soll .

Der inzwischen in einer anderen Einrichtung tätigen Erzieherin werden sieben Fälle zwischen Februar und November 2016 zur Last gelegt. Die betroffenen Kinder seien zwischen wenigen Monaten und zwei Jahren alt gewesen. Die Staatsanwaltschaft stützt sich vor allem auf Angaben einer damaligen Praktikantin.

In der Anklage heißt es etwa, die heute 49-Jährige habe Schützlinge beim Schlafen fixiert, "indem sie die Kinder in Bauchlage hinlegte, die Decke über die Augen legte und die Enden links und rechts unter die Matratze drückte". In drei Fällen soll sie Kinder, die nicht schlafen wollten, mit Schlafmatte in einen Nebenraum getragen und aus einer Höhe von etwa 50 bis 70 Zentimetern auf dem Boden geworfen haben. "Die Kinder waren dabei sieben bis acht Monate alt."