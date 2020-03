Ein Mann ist an den Folgen eines Sturzes mit einem Elektroroller in Berlin-Mitte gestorben.



Laut Polizei erlag der 41-Jährige bereits am Freitag in einem Berliner Krankenhaus seinen schweren Rumpfverletzungen. Er war am 21. Februar früh morgens auf dem Gehweg der Chausseestraße von Passanten gefunden worden. Die Passanten hatten Reanimationsmaßnahmen durchgeführt und Rettungskräfte alarmiert. Eingetroffene Sanitäter brachten den Mann ins Krankenhaus.



Die Polizei geht davon aus, dass der 41-Jährige ohne Fremdverschulden mit seinem Elektroroller gestürzt war und sich dabei schwer verletzte. Die Polizei ist noch mit den Ermittlungen zum genauen Ablauf beschäftigt.