Pläne für vier Berliner Bäder - Schutzwände sollen Lärm in Schwimmhallen eindämmen

06.03.20 | 17:23 Uhr

Viele Badegäste in Berlin sind der Meinung, dass es in Schwimmhallen zu laut ist. Dem sollen bald Lärmschutzwände entgegenwirken, die Becken akustisch voneinander trennen. Allerdings ist das nur in bestimmten Schwimmhallen vorgesehen. Von Ute Schuhmacher

Ketzerisch könnte man sagen: Wer Schwimmbäder nutzt, stört sich vor allem an denen, die auch Schwimmbäder nutzen. Die einen finden, manche schlügen zu hohe Wellen. Andere meinen, manche schwämmen viel zu langsam und verhielten sich zu laut. Der Lärm in Schwimmhallen soll jetzt aktiv bekämpft werden, das hatte der Senat in seinem Bericht zum Berliner Bäderkonzept im Februar beschlossen. Bäder, die neu gebaut oder grundlegend saniert werden, sollen deshalb mit Lärmschutzwänden ausgestattet werden. Das ist jetzt bei vier Bädern geplant: bei den beiden Kombibädern, die in Pankow und Mariendorf neu gebaut werden sollen, beim Bad in der Holzmarktstraße und jenem in Tiergarten.

Schwimmhalle in Tiergarten soll Glaswand bekommen

Im noch zu bauenden Kombibad Pankow und der Schwimmhalle in der Holzmarktstraße sollen die zwei 25-Meter-Becken per Lärmschutzwand voneinander getrennt werden. Diese Wand könnte - wie in der Schwimmhalle in Tiergarten - gläsern sein. In Tiergarten solle so das Sprungbecken akustisch vom restlichen Bad getrennt werden, sagte der Sprecher der Berliner Bäderbetriebe, Matthias Oloew, dem rbb. Im Sprungbecken könnte dann nach Lust und Laune beim Springen laut geschrien werden - und auch ein großer Teil der Aquafitness könnte dort angeboten werden. Über die Musik bei den Kursen beschweren sich Schwimmbadnutzer nämlich auch regelmäßig. Allerdings betrifft das nur die Aquafitness für Kurse im tiefen Wasser. Die, bei denen die Teilnehmer stehen müssen, können selbstredend nicht ins Sprungbecken gelegt werden.

Vier plus X

Auch im neuen Kombibad in Mariendorf soll eine Lärmschutzwand zwischen dem 50- und dem 25-Meter-Becken entstehen. Das Schwimmbad selbst, genauso wie das in Pankow, muss aber erst noch gebaut werden. Vier bis fünf Jahre soll das noch dauern. Die vier bislang geplanten Bäder sollen nach dem Wunsch des Senats nicht die einzigen bleiben, die Lärmschutzwände bekommen. Bei Schwimmhallen, die in Zukunft grundlegend saniert werden, soll künftig ein Lärmschutz mit eingeplant werden.