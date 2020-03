Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen einen 57-jährigen Mann Anklage wegen Mordes an Fritz von Weizsäcker und wegen des Mordversuchs an einem Polizeibeamten erhoben. Das teilte die Behörde am Freitag mit.

Der Angeklagte soll Professor Fritz von Weizsäcker im November 2019 in der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg "unvermittelt und durch einen Halsstich mit einem Klappmesser getötet haben". Zudem soll er einen Polizeibeamten, der den Angeklagten entwaffnen wollte, ebenfalls mit dem Messer angegriffen und ihn schwer an Hals und Oberkörper verletzt haben, so die Staatsanwaltschaft weiter. Weizsäcker starb noch am Tatort.

Tatmotiv soll ein "wahnhafter Hass auf die Familie des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker" sein. "Inwieweit die Schuldfähigkeit des Angeschuldigten eingeschränkt oder gar aufgehoben ist, ist einer Klärung in der Hauptverhandlung vorbehalten." Der 57-Jährige aus Rheinland-Pfalz soll die Tat seit längerer Zeit geplant haben.