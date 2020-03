Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau sind sechs Menschen verletzt worden. Vier davon kamen in umliegende Krankenhäuser, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen in einer etwa 60 Quadratmeter großen Wohnung im Erdgeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses im Glacisweg ausgebrochen. 50 Rettungskräfte waren im Einsatz und löschten den Brand, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte. Mehrere Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache war zunächst unklar.