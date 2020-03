Am Tag nach dem Leichenfund im Wandlitzer Ortsteil Basdorf (Barnim) sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montagmittag gegen 12:10 Uhr waren Beamte zur Straße Am Markt gerufen worden, wo in einer Wohnung eine männliche Leiche lag. Das Haus in Basdorf ist ein Wohn- und Geschäftshaus mit einem Trainingsstudio im Erdgeschoss.

Noch sei die Identität des Toten nicht abschließend geklärt, hieß es am Dienstag. Das Obduktionsergebnis stehe noch aus. Erste Ermittlungen lassen demnach auf ein Tötungsdelikt schließen. Inzwischen ermittelt eine Sonderkommission.



Mögliche Zeugen, die am Vormittag bzw. in der Mittagszeit des 9. März in der Straße Am Markt etwas beobachten konnten, das für die Ermittler von Wichtigkeit sein könnte, sollen sich an die Polizeiinspektion Barnim (Telefon: 03338-361-1221) oder an die Internetwache [polizei.brandenburg.de] wenden.