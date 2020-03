Illegale Müllentsorgung in Brandenburger Wäldern nimmt zu

In Brandenburger Wäldern wird immer mehr Gewerbemüll illegal entsorgt. Die Forstbehörden sammelten im vergangenen Jahr 6.487 Kubikmeter Abfälle in öffentlich zugänglichen Waldgebieten ein, wie das Umweltministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion mitteilte. Das waren 24 Kubikmeter mehr als 2018 und 455 Kubikmeter mehr als im Jahr 2017.

Unklar ist, wie hoch der Anteil gefährlicher Stoffe an den gesammelten Abfällen ist. Erfasst worden sei lediglich die Menge, nicht aber deren Zusammensetzung, hieß es.