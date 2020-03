Zöllner haben in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) über 22.000 Schmuggelzigaretten an einem bekannten Verkaufsplatz sichergestellt.



Zwei Radfahrer hatten die Zigaretten am Mittwoch bei sich, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Als die Beamten die Männer kontrollieren wollten, liefen diese davon. Bei der Durchsuchung ihres Gepäcks fanden die Zöllner die Schmuggelware.



Den verhinderten Steuerschaden bezifferte das Amt auf 4.200 Euro.