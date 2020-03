Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Teltow-Fläming ist ein 50-jähriger Mann am Freitag ums Leben gekommen. Seine 69-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Samstag mit.



Der Fahrer hatte am Freitagnachmittag die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Laut Polizei sei das Auto dann zunächst links gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn geprallt und dann nach rechts auf die Leitplanke geschleudert. Das Auto landete aufgrund der hohen Geschwindigkeit schließlich im Graben. Der Fahrer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.