Bild: Tiago Almeida

Berlinerin gewinnt Wissenschafts-Wettbewerb - Das Sozialverhalten von Zebrafischen - getanzt

10.03.20 | 16:22 Uhr

"Tanz deine Doktorarbeit!" ist der Titel eines wissenschaftlichen Wettbewerbs, der genau das von den Forschern verlangt – nämlich Forschungsergebnisse tanzend zu erklären. In diesem Jahr hat die Berliner Neurowissenschaftlerin Antonia Groneberg gewonnen. Von Anke Fink

Das Sozialverhalten von Zebrafischen ist ein sehr spezielles Thema. Studien dazu werden nur in kleinen Expertenrunden gelesen und kommentiert. Wenn aber eine Neurowissenschaftlerin die Forschungsergebnisse ihrer Doktorarbeit tanzt, wird es schon sehr viel interessanter. Die Berlinerin Antonia Groneberg hat das gemacht – und zwar sehr erfolgreich. Ihr Video zum Sozialverhalten von Zebrafischen hat den Gesamtpreis im Wettbewerb "Dance Your Ph.D." des US-amerikanischen "Science Magazine" [sciencemag.org] gewonnen und den Preis in der sozialwissenschaftlichen Kategorie gleich noch dazu.

Die Gewinnerin des "Dance Your Ph.D."-Awards Antonia Groneberg. | Bild: privat

Mit Freunden die Idee entwickelt

Für Wissenschaftler ist der Wettbewerb "Dance Your Ph.D." durchaus ein Begriff. Antonia Groneberg hat davon erfahren, als sie vor sechs Jahren von Heidelberg nach Lissabon gezogen ist, um am Institut Champalimaud zu promovieren. Die 31-Jährige ist passionierte Tänzerin und hat als Kind in Berlin ihre ersten Tanzstunden genommen. "Als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich mir, das sei perfekt für meinen Hintergrund", sagt sie im Gespräch mit rbb|24. Einen Monat vor Beendigung ihrer Doktorarbeit habe sie mit Freunden die Idee für einen Film dazu entwickelt. "Wir haben uns an einem Sonntagnachmittag mit einem Blatt Papier hingesetzt, jede Szene in ein Kästchen gemalt und überlegt, wie man meine Forschungsergebnisse in den verschiedenen Szenen darstellen kann." Zum ihrem Glück arbeitet am Institut in Lissabon ein gelernter Videograf, der auch schon Musikvideos gedreht hat. Mit ihm bekam das Video einen zusätzlichen Schub, so dass ihr "Dance Your Ph.D."-Beitrag hochprofessionell aussieht. Das Institut in Lissabon - malerisch mit einem Amphitheater am Wasser gelegen - bietet darüber hinaus beste Kulisse, um schöne Bilder aufzunehmen.

Das ganze Institut hat mitgemacht

Das Video sei eine Gemeinschaftsproduktion des gesamten Instituts inklusive der Familien, sagt Groneberg. "Ich bin vorher zwei Wochen rumgelaufen und habe alle Kollegen und Freunde gefragt, die kleine Kinder haben, ob ich sie mir für den Dreh ausleihen kann." Am Drehtag Ende September 2019 sei es wahnsinnig heiß gewesen. "In einigen Szenen waren wir ganz in schwarz gekleidet und haben uns total abgeschwitzt." Der Schweiß hat sich jedoch gelohnt. Antonia Groneberg wurde inzwischen auch schon vom portugiesischen Fernsehen interviewt.

Während der Dreharbeiten zum "Dance Your PhD"-Video. | Bild: Tiago Almeida

Das Video kursierte schnell auf allen Kanälen

Ihr Film zum Sozialverhalten von Zebrafischen hatte schon vor der Entscheidung im Wettbewerb in Wissenschaftlerkreisen die Runde gemacht, erzählt Groneberg. Sie habe das Video im Januar dieses Jahres eingereicht und musste es dafür bei Youtube hochladen. Sie selbst sei nicht so aktiv in den sozialen Medien und habe deshalb auch noch nicht die Werbetrommel gerührt. Aber ihre Mitwirkenden verbreiteten es munter auf allen Kanälen. Weil es der Neurowissenschaftlerin zufolge nicht so häufig Tanzvideos über Zebrafisch-Forschung gibt, kursierte das Stück vor allem über Twitter in den Wissenschaftskreisen sehr schnell. "Ich habe über verschiedenste Kanäle Gratulationen aus aller Welt bekommen, sogar von den Prüfern meiner Doktorarbeit, und werde oftmals auch auf Konferenzen auf das Video angesprochen."

Unterhaltsamer als Powerpoint-Folien

Erfunden hat den "Dance Your Ph.D."- Wettbewerb der Wissenschaftsjournalist John Bohannan im Jahr 2008. Sein Credo: Wissenschaft über expressionistischen Tanz erklären, ist viel unterhaltsamer als langweilige Powerpoint-Folien zu verwenden. Den Beweis dafür hat er selbst geliefert: mit einer getanzten Konferenz, dem TED-Talk.

Inzwischen richtet das "Science Magazine" den Wettbewerb jährlich aus und vergibt Preise in den Kategorien Biologie, Physik, Chemie und Sozialwissenschaften. Antonia Groneberg findet diese Art von Öffentlichkeit für Wissenschaftler wichtig. Schließlich sei Forschung steuerfinanziert - und auf diesem Weg könne man der Gemeinschaft etwas zurückgeben und zusätzlich üben, Forschungsergebnisse in simplen Worten oder eben Tanzschritten zu erklären. "Erst wenn man es einem Kind erklären kann, hat man es wirklich richtig verstanden." "Dance Your Ph.D." sei dafür eine gute Spielwiese, ebenso wie Science-Slams oder die europäische Initiative "Soapbox-Science" [soapboxscience.org], sagt Groneberg. Hier stellen sich Wissenschaftlerinnen auf eine Kiste und erklären dann ihre Forschung - ganz ähnlich wie bei der berühmten Speaker's Corner im Londoner Hyde Park. Im Juni dieses Jahres wollen sich übrigens auch am Berliner Alexanderplatz Wissenschaftlerinnen auf die Seifenbox stellen.

"Wissenschaft ist nicht für Genies"

Solche Events seien in ihrer Vorbildwirkung nicht zu unterschätzen, sagt Antonia Groneberg. Und Vorbilder in der Wissenschaft gebe es immer noch zu wenig. "Ich finde es wichtig zu zeigen, dass Wissenschaft nicht nur für Genies ist, sondern auch für ganz normale Menschen, die sich für etwas interessieren und sich weiterbilden möchten. Leider fühlten sich oftmals Frauen vom Bild des brillanten Wissenschaftlers eingeschüchtert und entfalten daher nicht ihr volles Potenzial.

Als Preisgeld für ihre getanzte Doktorarbeit hat Antonia Gronewald 1.000 Dollar bekommen. Ganz genau wisse sie noch nicht, was sie damit anstellen möchte. Da ihr aber die Arbeit am Video so viel Spaß gemacht habe, überlegt sie, ihre nächsten Forschungsergebnisse wieder tanzend zu erklären: "Dafür würde ich dann die beiden, die mir beim Drehbuch und den Videoaufnahmen geholfen haben, nach Berlin einfliegen, um mein nächstes Video drehen."