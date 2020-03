Rund zwei Wochen nach dem Doppelmord an einer Mutter und ihrer neunjährigen Tochter in Berlin-Marzahn hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 10.000 Euro für Täterhinweise ausgelobt. Die 38-jährige Frau und das Mädchen waren laut Polizei am 29. Februar gegen 20.00 Uhr erstochen in der Wörlitzer Straße 6 gefunden worden. Der Ehemann und Vater entdeckte demnach die Leichen seiner Angehörigen, als er von der Arbeit in die gemeinsame Wohnung zurückkam.