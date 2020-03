Ein E-Scooter-Fahrer hat sich In der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Charlottenburg bei einem Sturz schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine Funkstreifenbesatzung des Polizeiabschnitts 24 gegen 1:40 Uhr die Joachimsthaler Straße in Richtung Lietzenburger Straße. Beim Abbiegen auf den Kurfürstendamm bemerkte einer der Polizisten einen 25 Jahre alten Mann, der mit einem gemieteten Elektrotretroller in gleicher Richtung unterwegs war.

Beim Überqueren des Kurfürstendamms stürzte der E-Roller-Fahrer offenbar über eine Bordsteinkante auf die gepflasterte Mittelinsel und schlug mit dem Kopf auf. Dort blieb der Mann zunächst bewusstlos liegen, erlang aber auf Ansprache der Beamten das Bewusstsein zurück.

Die Polizeikräfte versorgten die blutende Kopfwunde, ehe der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde er stationär aufgenommen.