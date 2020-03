Ist Essen oder Kochen Luxus? Viele würden spontan nein sagen. Aber Hartz IV-Empfänger müssen schauen, wie sie sich am besten ausgewogen und gesund ernähren. Wie das geht, zeigt Helmut Balke aus Altes Lager bei Jüterbog (Teltow-Fläming). Er hat vor sechs Jahren die Facebook-Gruppe "Hartz4Kochen" [www.facebook.com] gegründet.

Tausende Rezepte sind in den letzten Jahren zusammen gekommen. Jedes einzelne mit Bildern, Zutaten und den dazugehörigen Lebensmittelpreisen. Denn wenn die Mitglieder ein neues Gericht einstellen, sollen sie darauf achten, dass es nicht mehr als drei Euro pro Person kostet.

Im schwarzen T-Shirt und offenen, langen Haaren sitzt Helmut Balke vor dem Computer und durchstöbert seine Facebook-Gruppe nach den neuesten Rezepten. "Ich kann zum Beispiel nach Rosenkohl suchen und dann werden alle Rezepte angezeigt in denen Rosenkohl vorkommt", zeigt der 51-Jährige.

Deshalb musste er sich auch am Herd etwas einfallen lassen. Schnell merkte er: Wenn man kreativ ist, kann man beim Kochen Geld sparen. "Statt einem Rinderfilet kann man zum Beispiel auch einen Schweinerücken nehmen. Da kommt es dann auf das Würzen und die Beilagen an. Dann merkt man gar nicht, dass es das etwas preiswertere Produkt ist."

Auf die Idee für seine Facebook-Gruppe kam der Hobby-Koch im Jahr 2014, als er aufgrund einer Krankheit schlagartig selbst mit viel weniger Geld klar kommen musste. Seine kleine Spedition, die er zehn Jahren lang betrieb, musste er aufgrund der Erkrankung aufgeben. Auf einmal hatte er weniger als fünf Euro am Tag für seine Verpflegung zur Verfügung.

Für Helmut Balke ist wichtig, dass möglichst frisch gekocht wird. Denn ein Eintopf aus der Büchse ist oft teurer als der selbstgemachte mit Gemüse vom Bauern um die Ecke. Dort geht er auch selbst oft einkaufen. "Eier sind da sogar preiswerter als im Supermarkt. Dann weiß ich, was ich kaufe und ich weiß auch, wie es schmeckt. Und wenn es dann doch nicht schmeckt, bin ich wenigstens selbst schuld", sagt er und schmunzelt.

In der Gruppe werden nicht nur Rezepte geteilt. Die inzwischen über 11.000 Mitglieder geben sich auch gegenseitig Tipps. Gruppenmitglied Mandy Rudolph aus Jüterbog holt sich hier regelmäßig ihre Inspiration für das nächste Mittagessen: "Mir fehlen oft die Ideen zum Kochen und da stöbere ich gerne mal nach den aktuellen Rezepten, selbst stelle ich aber noch nichts rein."

Natürlich gibt es auch immer mal wieder negative Kommentare in der Gruppe. Das war vor ein paar Jahren kein Problem, als es nur knapp 200 Mitglieder gab. Jetzt muss Helmut Balke täglich kontrollieren, was geschrieben wird. Ob ein Mitglied wirklich Hartz IV empfängt, prüft er natürlich nicht. Bevor jemand in die Gruppe kann, muss er allerdings ein paar Fragen beantworten.

Jeden Tag kommen neue Mitglieder und etwa zehn neue Einträge dazu. Gegen die Vorurteile, die mit Hartz IV-Empfängern verbunden sind, setzt er sich schon länger ein. Als vor zwei Jahren ein privater Fernsehsender sehr negativ aus Altes Lager berichtete, drehte er eine eigene Video-Serie über das Leben im Ort, um mit den Vorurteilen aufzuräumen. Ähnliches gelingt ihm auch mit seiner Facebook-Gruppe "Hartz4Kochen" - indem er zeigt, dass man nicht reich sein muss, um lecker zu kochen.