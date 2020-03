Sich gegen überholte Frauenbilder wehren und Visionen für ein gleichberechtiges Zusammenleben erstellen: Darum geht es bei der 30. Brandenburger Frauenwoche, die am Mittwoch unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" startet. Von Dominik Lenz

Bundesweit einmalig, Erfolgsgeschichte, Aushängeschild des Landes: Mit diesen Worten schwärmt Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) von der "Brandenburger Frauenwoche". Dennoch im 30. Jahr des Bestehens der Aktionswoche liege in Sachen Gleichberechtigung noch vieles im Argen, sagt die Ministerin, gerade was Beruf und Karriere angehe.

Deshalb ist es ihr wichtig, "solche Probleme der Gleichstellungspolitik zu thematisieren, zu fokussieren und sich darüber auszutauschen." Ein Thema ist dabei beispielsweise, dass mit dem Erstarken der Rechtspopulisten im Land längst überholte Frauenbilder wieder im Gespräch seien. Dabei stehe nach Angaben von Ursula Nonnemacher "die Frau und Mutter am Herd der 1950er Jahre der Republik West oder sogar ein traditionelles Frauenbild, was in die 30 Jahre in den Faschismus zurückgeht, was halt nicht auf Gleichberechtigung, Gleichstellung angelegt ist".

Darum passe der Titel dieser Frauenwoche "Zurück in die Zukunft" sehr gut.