Zwei Tote in Hohen Neuendorf - Ursache für Hauseinsturz kann erst ab Montag ermittelt werden

08.03.20 | 12:30 Uhr

Am Samstag kamen in Hohen Neuendorf (Oberhavel) zwei Menschen bei einem Hauseinsturz ums Leben. Vermutlich ging dem eine Explosion voraus, die Ursachenforschung kann jedoch frühestens am Montag starten, da zuerst die Trümmer beseitigt werden müssen.



Im Fall des teilweise eingestürzten Wohnhauses in Hohen Neuendorf (Oberhavel) kann die Ursachenforschung frühestens am Montag beginnen. Zunächst müssen die Trümmer des in der Nacht zum Sonntag aus Sicherheitsgründen abgerissenen Gebäudes weggeräumt werden, sagte ein Polizeisprecher. Erst danach könne die Kriminaltechnik mit den Untersuchungen starten - vor allem im Keller des ehemaligen Mehrfamilienhauses. Die Beamten wollen prüfen, ob sich dort eine Explosion ereignet haben könnte. Ein meterhoher Schuttberg versperrte den Ermittlern am Sonntag den Zugang. Menschen kamen an der Unglücksstelle vorbei, lagen sich in den Armen, stellten Kerzen auf und legten Blumen ab. Bei dem Unglück waren eine 60-jährige Frau und ein noch nicht identifizierter Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.



Das Mehrfamilienhaus mitten im Ort war am Samstag gegen 11 Uhr teilweise eingestürzt. An den Rettungsarbeiten waren zeitweise mehr als 100 Feuerwehrleute, Mitarbeiter des technischen Hilfswerks, Notärzte und Polizeibeamte beteiligt. Bis in die Nacht zu Sonntag hinein war das Haus mit einem Bagger komplett abgerissen worden.

Der Bürgermeister von Hohen Neuendorf, Steffen Apelt (CDU), sagte dem rbb: "Die Bewohner stehen erstmal vor den Trümmern ihrer Existenz." Viele Menschen hätten sich inzwischen gemeldet und gefragt, wie sie den Bewohnern helfen könnten. Die Stadtverwaltung wollte deshalb ein Spendenkonto einrrichten, welches am Montag auf der Website der Stadt veröffentlicht werden soll.

Der Polizei zufolge sind mehrere mögliche Ursachen für das Unglück denkbar. | Bild: dpa

Ermittler vermuten, dass es im Keller eine Explosion gab

Zur möglichen Ursache des Unglücks hatte die Polizei am Samstag mitgeteilt, dass es offenbar eine Detonation gegeben habe. Mehrere Anwohner hatten laute Explosionsgeräusche gehört. Es sei möglich, dass die Detonation im Keller des dreistöckigen Hauses stattgefunden habe. Ob Gas eine Rolle gespielt habe, könnten nun Spuren an den Trümmern zeigen, hoffen die Ermittler. Es seien aber auch andere mögliche Ursachen für das Unglück denkbar, sagte ein Polizeisprecher des Lagedienstes, ohne nähere Angaben dazu zu machen.



Suche mit Spürhunden und Wärmebildkamera

Die Rettungskräfte konnten zunächst eine Person verletzt aus den Trümmern retten. Dann aber mussten sie ihre Arbeit unterbrechen, weil das Wohnhaus einsturzgefährdet war. Das Technische Hilfswerk (THW) setzte eine Drohne mit Wärmebildkamera ein, um in den Trümmern nach der zu dem Zeitpunkt noch vermissten Person zu suchen. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Der Mann konnte schließlich am Samstagabend nur noch tot geborgen werden. In dem Haus wohnten nach Aussage eines Anwohners sieben überwiegend ältere Menschen. Die Straße vor dem Wohnhaus wurde abgesperrt. Zwei benachbarte Häuser wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert.

