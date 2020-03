Ein Toter und drei Verletzte nach Explosion in Wohnhaus

Offenbar bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Hohen Neuendorf (Oberhavel) ist am Samstagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere wurden verletzt. Da zudem zwei Personen vermisst werden, hat die Feuerwehr Spürhunde angefordert.