Wegen Verdachts des Mordes in zwei Fällen ist am Freitag ein 32-jähriger Mann in Berlin-Tiergarten verhaftet worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Samstag mit.



Er ist demnach dringend verdächtig, aus Habgier am 29. Februar eine 38-jährige Frau mit mehreren Messerstichen in ihrer Wohnung in Marzahn getötet zu haben. Um seine Tat zu verdecken, soll er die anwesende neunjährige Tochter der Frau anschließend ebenfalls mit einem Messer getötet haben. Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen Nachbarn der Getöteten, teilte die Staatsanwaltschaft auf Twitter mit.