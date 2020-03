Die Liebe hat es schwer in Zeiten von Corona - zumindest, wenn sie durch eine Ehe besiegelt werden soll. Ein großes Fest im Schloss mit vielen Gästen ist derzeit nicht drin. Stattdessen ist an vielen Orten in Brandenburg nur noch der ganz kleine Rahmen erlaubt. Noch können die Standesämter nach eigenen Angaben nicht absehen, ob deshalb viele Eheschließungen abgesagt werden. In den Kirchen sind Trauungen bis Ende April abgesagt – weil keine Gottesdienste mehr veranstaltet werden dürfen.