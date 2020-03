Auf der Berliner Stadtautobahn 100 haben sich eine 21-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann in der Nacht zum Mittwoch mutmaßlich ein illegales Autorennen geliefert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau in einem Smart und der Mann in einem BMW unterwegs.



Zivilpolizisten war gegen 4.15 Uhr zunächst nur der BMW-Fahrer aufgefallen, der auf der Rudolf-Wissel-Brücke in Richtung Wedding mehrfach beschleunigte und abbremste. Kurze Zeit später kam den Angaben zufolge der Smart hinzu. Beide hätten dann teilweise auf bis auf 140 Kilometer pro Stunde beschleunigt und zwischendurch abgebremst.

Als die Fahrzeuge an einer roten Ampel auf der Seestraße/Ecke Donaugestell im Stadtteil Wedding hielten, wurden sie von den Zivilpolizisten gestoppt. Autos und Führerscheine wurden beschlagnahmt. Wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.