Zwei Jachten sind auf einem Bootsliegeplatz in Werder (Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark ausgebrannt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fingen die an Land liegenden Boote am frühen Morgen Feuer.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache sei bislang ungeklärt, hieß es weiter. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.