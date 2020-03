Die ersten Sonnenstrahlen des nahenden Frühlings ziehen die Menschen nach draußen in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg. Mütter mit teuren Kinderwagen schieben ihren Nachwuchs, die Pumper schwitzen an den Geräten, ein paar Läufer ziehen schnaufend ihre Runden. Die Eichhörnchen lassen sich kaum beeindrucken, Vögel streiten in den Bäumen.