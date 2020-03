Bild: dpa/Lisa Ducret

Sanierungszeitplan - Kanneburger Schleuse erst in zwei Jahren wieder offen

04.03.20 | 21:25

Nach mehr als zwei Jahren Unklarheit gibt es für den Neubau und die Wiederöffnung der Kannenburger Schleuse bei Templin einen Zeitplan. Im Jahr 2022 soll die Schleuse nach einem Komplettumbau neu eröffnet werden, das teilte der Templiner Bürgermeister, Detlef Tabbert (Die Linke) dem rbb am Mittwoch mit. Damit gibt es für Boote an der seit dem Herbst 2017 geschlossenen Schleuse zwei weitere Jahre kein Durchkommen. Die einzige Verbindung von der Havel zu den Seen rund um die uckermärkische Stadt Templin bleibt also blockiert.



Seit Herbst 2017 ist die Schleuse geschlossen

Die Schleuse war bei einer Begutachtung im Herbst 2017 als "einsturzgefährdet" eingestuft und gesperrt worden. Neben der Bauzeit, die sich entgegen den ursprünglichen Ansagen bereits um zwei Jahre verlängerte, haben sich auch die Baukosten auf jetzt geschätzt 8,5 Millionen Euro verdoppelt. Die Stadt Templin ist selbst für die Bauarbeiten an der Schleuse verantwortlich. Das eigentlich zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde hatte dafür keine Kapazitäten. Der Bund trägt die Kosten.

Künftig kurzfristige Sperrungen vermeiden

Grundsätzlich allerdings soll in diesem Jahr - nach den Schleusenproblemen im Vorjahr - der Wasserweg zwischen der Mecklenburgischen Seenplatte und Berlin wieder durchgängig befahrbar sein, und zwar ab Anfang April. Bis dahin sollen die derzeitigen Arbeiten entlang der Müritz-Havel- und der Oberen Havel-Wasserstraße weitgehend abgeschlossen sein. Um ähnlich überraschende Ausfälle wie an der Kanneburger Schleuse künftig auszuschließen, werde an einem langfristigen Bauplan gearbeitet, teilte das Wasserstraßen - und Schifffahrtsamt vor wenigen Tagen mit. Die vielen alten, sanierungsbedürftigen Wasserbauwerke würden nun etappenweise auf den neuesten Stand gebracht.



Kurzfristige Sperrungen - wie 2019 an der Schleuse Zaaren bei Templin oder wegen Bombenbergungen in Oranienburg - kann die Tourismusbranche dagegen schlecht verkraften. Gastronomie und Charterunternehmen vor allem in Brandenburg beklagten durch die Sperrung in Zaaren Verluste in Millionenhöhe. Skipper mussten bis zu 200 Kilometer lange Umwege über die Elbe und die Müritz-Elde-Wasserstraße in Kauf nehmen.

Viele Schleusen mit hohem Sanierungsbedarf

Vor allem die Schleusen Mirow, Canow, Diemitz, Strasen (Mecklenburgische Seenplatte) und Steinhavel bei Fürstenberg gehören mit 20.000 bis 35.000 Wasserfahrzeugen pro Jahr zu den am stärksten touristisch genutzten Wasserbauwerken in Deutschland. So werden derzeit 2,2 Millionen Euro in beide Vorhäfen der Schleuse Canow investiert. Etwas weiter südlich steht an der Schleuse Steinhavel eine echte Großbaustelle an. Dort hat das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin die Bauvorbereitung begonnen, um Fischaufstiegsanlage, Mühlenwehr und die Schleuse über mehrere Jahre - außerhalb der Hauptsaison - zu erneuern. Insgesamt sollen 25 Milo. Euro investiert werden, über mindestens vier Jahre. Dem Eberswalder Amt unterstehen 39 Wasserbauwerke und Schleusen. Das Gebiet reicht vom Norden Berlins bis zur Müritz, wozu auch die Rheinsberger und Neustrelitzer Gewässer gehören.