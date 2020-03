Noch immer haben Schüler der Ballettschule Angst, offen über ihre Erfahrungen an der staatlichen Schule zu reden. Eine Kultur der Freiheit und Klarheit muss her. Auch Bildungssenatorin Scheeres ist dafür verantwortlich. Ein Kommentar von Torsten Mandalka

Eine Mischung aus Monarchie und Diktatur – so wurden die Machtverhältnisse an der Staatlichen Ballettschule Berlin beschrieben. Die Monarchie musste abdanken – und trotzdem ist das viel beschriebene Klima der Angst immer noch nicht dem Geist der Freiheit gewichen.

Außerdem wird schamlos gelogen: Missstände habe es nie gegeben, Einzelfälle würden übertrieben, die Vorwürfe lediglich anonym von gescheiterten Tänzern erhoben. Das Gegenteil ist richtig. Die Missstände in Berlin sind noch schlimmer als die an der Ballettschule in Wien. Was dort ans Licht gekommen ist, hat hohe Wellen geschlagen und wurde ausführlich aufgearbeitet.

Es geht auch in Berlin nicht um Einzelfälle: Kinder sind über Jahre hinweg indoktriniert, zum Teil schwerwiegend psychisch und nachhaltig physisch geschädigt worden. Wir haben mit Dutzenden Informanten darüber gesprochen und ihre Berichte überprüft. Nicht wenige haben trotzdem Karriere in ihrem Beruf als Tänzerinnen oder Artisten gemacht.

Die Garanten des Angstklimas werden nicht wiederkommen. Ihre Stellen sind neu ausgeschrieben worden. Das heißt auch, die Schule für Ballett und Artistik ist in ihrer Existenz nicht gefährdet. Allerdings bedarf es trotzdem eines tiefen Wandels. Das Primat der Pädagogik muss Einzug halten an der Erich-Weinert-Straße. Im Zweifel muss das Leistungsprinzip, das bisher der brachialen Bolschoi-Ballett-Tradition folgte, dahinter zurücktreten.