Gerd Glaudino Berlin Montag, 09.03.2020 | 18:20 Uhr

Warum sollte man als "Nazi" gelten, wenn man nach der Quote nicht deutscher Tätverdächtiger fragt, Satanus? Diese Zahlen werden sogar jährlich in der Kriminalitätsstatistik veröffentlicht.



Im jahr 2018 waren es Berlinweit knapp 44% und Deutschlandweit 34,5%; abzüglich der ca. 5% an Straftaten, die nur durch Ausländer begangen werden können (Verstöße gegen das Ausländerrecht) ist allgemein zu konstatieren, dass die Quote recht hoch liegt.



Hier ein Bericht aus 2019, der sich auf 2018 bezieht und sich kaum von der neuesten Statistik unterscheiden düfte.



https://www.morgenpost.de/berlin/article216536323/Mehr-Einbrueche-und-Gewaltdelikte-gegen-Polizisten.html