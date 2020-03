Das Urteil gegen die beiden sogenannten Ku'damm-Raser beschäftigt am 23. April erneut den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der 4. Strafsenat entscheidet dann über die Revision der beiden Angeklagten, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.

Eine erste Verurteilung wegen Mordes hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben und eine neue Verhandlung am Berliner Landgericht angeordnet. Dieses verurteilte die beiden Männer erneut wegen Mordes. In dem zweiten Urteil sah es das Gericht als erwiesen an, dass die Raser in ihren hochmotorisierten Autos den Tod des 69-jährigen Mannes billigend in Kauf genommen hatten.