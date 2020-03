Leiche in Machnower See entdeckt

Im Machnower See in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) ist ein menschlicher Torso entdeckt worden. Wie die Brandenburger Polizei am Montag mitteilte, wurden die Beamten am Sonntagvormittag von einem Zeugen über den Leichenfund informiert.

Die alarmierten Beamten hätten mit Unterstützung der Feuerwehr den Torso aus dem Wasser gezogen, hieß es weiter. Die Identität der Leiche ist unklar, ebenso das Geschlecht der toten Person.

Die Kriminalpolizei hat den Angaben zufolge die weiteren Ermittlungen übernommen.