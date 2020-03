Der Zuschauer Berlin Freitag, 13.03.2020 | 16:50 Uhr

Das sieht ja alles ganz futuristisch aus... Aber darf ich noch mal ganz deutlich fragen, ob man das wirklich braucht? An sich gibt es doch in beiden Gebäuden, also im Haus des Rundfunks und im Fernsehzentrum, mehr als genug Platz. Gleichzeitig benötigt die digitale Produktionstechnik heute sehr viel weniger Platz als die Technik, für die Hans Poelzig Ende der 20er Jahre das Haus des Rundfunks oder Robert Tepez in den 60er Jahren das Fernsehzentrum geplant hat.



Natürlich haben sich inzwischen viele Nutzungen verändert. Wo früher Kulissen gebaut wurden, probt heute das Deutsche Sinfonieorchester. Inforadio hat schon eine moderne Ergänzung in einem Innenhof bekommen. Aus dem früheren Informationspavillon, der zwischendurch von Inforadio genutzt wurde, ist jetzt die Redaktion des Mittagsmagazins geworden.



Aber was genau soll auf diesen großen neuen Flächen passieren, was nicht auch in gewöhnlichen Studios, Schneideräumen oder Büros geht?