Verteidigung beantragt Verlegung des Prozesses - Wegen Mordes verurteilter Neonazi erneut vor Gericht

09.03.20 | 18:47 Uhr

Als 17-jähriger tötete Hendrik M. gemeinsam mit Komplizen einen Klassenkameraden in Thüringen. Nach weiteren Verurteilungen im Neonazi-Umfeld steht er jetzt unter anderem wegen des Betreibens eines Neonazi-Versandhandels vor Gericht. Von Ulf Morling

Vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten muss sich seit Montag ein Mann verantworten, der einen Neonazi-Versandhandel betrieben haben soll. Von Oktober 2015 bis November 2015 soll Hendrik M. zuerst von Berlin, später wieder in seiner Thüringer Heimat, einen Versandhandel mit einschlägigen Nazi-Symbolen vertrieben haben. Mehr als ein Jahr lang soll er unter anderem T-Shirts mit SS-Totenköpfen, Aufnäher mit Hakenkreuz und CDs verkauft haben, die der Nationalsozialistischen Black-Metal-Musik zugeordnet werden. Die Liedtexte der Musiker entsprechen der Nazi-Ideologie, prall gefüllt mit Judenhass. Man habe das "Recht über Leben und Tod der Schwachen" heißt es da etwa in einem Text, in dem nach "Arischer Wiedergeburt" gerufen wird. Während die Staatsanwaltschaft sowohl Hendrik M. als auch dem Mitangeklagten Christian S. die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorwirft, soll Hendrik M. zusätzlich Volksverhetzung begangen haben. Am ersten Prozesstag schwiegen die Angeklagten zu den Vorwürfen.

Mit 17: Acht Jahre wegen Mordes

Hendrik M. war als 17-jähriger bereits straffällig geworden. Er hatte einen Klassenkameraden im Milieu der "Black-Metal-Szene" in Thüringen ermordet und war dafür auch zu Haft verurteilt worden. Wenige Monate vor der Tat hatte Hendrik M. eine Band gegründet. Mit den Mitgliedern der Band hatte er damals, im April 1993, seinen Mitschüler Sandro B. zu einem Treffen an einem Kriegerdenkmal im Wald gelockt. In einer Waldhütte war dann das Opfer gefesselt, erdrosselt und in der Nähe vergraben worden. Im Februar 1994 verurteilte das Landgericht Mühlhausen Hendrik M. und den Hauptkomplizen zu Jugendstrafen von jeweils acht Jahren. Noch im selben Jahr gründeten M. und sein Bruder ein Label zur Vermarktung ihrer Musik. Schon fünf Jahre später - im Sommer 1998 - war M. aus der Haft als letzter der Täter entlassen worden auch, weil er erklärte, den Mord an Sandro B. zu bedauern.

Nach Haftentlassung Verhöhnung der Auschwitz-Opfer

Noch im Jahr seiner Enlassung, 1998, wurde Hendrik M. Mitbegründer der rechtsextremen Deutschen Heidnischen Front (DHF). Mit seinem Bruder besucht er dann die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz, wo beide auf einem Foto posierte mit einer Keltenkreuzfahne, die in der Neonaziszene als Symbol für die "Überlegenheit der weißen Rasse" gilt. Auf einem Konzert seiner Band im Herbst im thüringischen Behringen zeigte Hendrik M. dann den Hitlergruß und plauderte in einem Interview davon, gegen die "Zersetzung des Deutschtums" zu kämpfen. Über sein Mordopfer sagte er wörtlich: "Ich weiß ja nicht, ob man in der Nazizeit bestraft worden wäre, wenn man Volksschädlinge unschädlich gemacht hätte." Es folgen Verurteilungen in Eisenach wegen der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener und in Berlin wegen des Verwendens von Nazisymbolen zu 18 Monaten Haft.

Weitere Nazi-Vernetzung bis in die USA

Nach den Urteilen von Eisenach und Berlin legte Hendrik M. Berufung ein und setzte sich zu Neonazis in die USA ab. Dort soll er bei dem Gründer der National Alliance, William Pierce, untergetaucht sein. Hendrik M. stellte einen Asylantrag mit der Begründung, er sei ein politisch Verfolgter. Später entstand eine Solidaritätsseite im Internet namens "Free Hendrik". Auf ihr wird Hendrik M. zitiert mit den Worten, dass "die BRD illegitim und irrelevant" für ihn sei. Zielfahnder des LKA Thüringen verhaften den Angeklagten schließlich mit Hilfe der US-amerikanischen Behörden im August 2000 und setzen so durch, dass Hendrik M. in Deutschland seine insgesamt dreijährige Reststrafe absitzen muss.

Anwalt fordert Verlegung

Auf Szeneseiten des Internets wird von Auftritten der Band Hendrik M.s in den Jahren 2008 in Griechenland, 2010 und 2012 in Italien, wie auch 2017 in der Ukraine, berichtet. Nach einer weiteren Bewährungsstrafe, die im Jahr 2011 das Amtsgericht Tiergarten verhängte, muss sich Hendrik M. jetzt erneut wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Volksverhetzung verantworten. Die aktuellen Vorwürfe gehen allerdings auf den Tatzeitraum von Herbst 2014 bis November 2015 zurück.

Hendrik M.s Verteidiger führte nun zu Beginn der Verhandlung aus, dass sein Mandant zum Jahresende 2014 wieder in seine Thüringer Heimat gezogen und "alle Geschäftstätigkeiten dorthin verlegt“ habe. Er beantragte deshalb, einen Großteil der Vorwürfe aufgrund der örtlichen Zuständigkeiten in Thüringen und nicht in Berlin zu verhandeln. Am 23. März will das Schöffengericht entscheiden, ob es diesem Antrag der Verteidigung folgt. Bislang ist noch für den 30. März das Urteil des Gerichts angekündigt.

