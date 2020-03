Die Suche nach Munition aus dem Zweiten Weltkrieg im Wandlitzsee (Barnim) kann vorerst nicht weitergehen.

Ein Spezial-Schwimmbagger, den die Gemeinde für rund 200.000 Euro gekauft hatte, war am Freitag im Wasser umgekippt. Nach der Bergung am Samstag konnte der Bagger nicht mehr gestartet werden und befindet sich derzeit in Reparatur.

Damit ist unklar, ob das Strandbad zu Saisonstart am 1. Mai öffnen kann. In der Gemeindeverwaltung Wandlitz hatte man sich noch im Februar optimistisch gegeben, dass die Arbeiten bis zum Saisonstart des Strandbads Anfang Mai erfolgreich abgeschlossen sein würden. "Wir arbeiten gemeinsam mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst mit Hochdruck daran, dass das klappt", sagte der Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz) am Montag.