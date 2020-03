Nach den Leichenfunden am Samstagbend in Berlin-Marzahn sucht die Polizei nun hach Zeugen. Die 38-Jährige und ihre 9 Jahre alte Tochter waren gegen 20 Uhr tot in einem mehrgeschossigen Plattenbau in der Wörlitzer Straße gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Opfer sollen – laut Nachbarn – erst seit Kurzem in der Wohnung gelebt haben.