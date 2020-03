Die 17. Große Strafkammer beschloss außerdem, dass die nun seit knapp einem Jahr in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte bis zum Haftantritt entlassen wird. Sie muss den Gewinn aus den verurteilten Straftaten in Höhe von 88.230 Euro zurückzahlen.

Die betreuten Intensivpatienten waren beatmungspflichtig, weshalb an die Qualifikation der Betreuer besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Die Taten der Angeklagten seien dreist und hoch gefährlich gewesen, begründete der Vorsitzende Richter sein Urteil. Glücklicherweise sei kein Schaden an Patienten nachgewiesen worden.

Eine 63-jährige Chefin von insgesamt drei Pflegediensten ist am Dienstag in Berlin wegen gewerbsmäßigen Betruges in 26 Fällen zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Die gelernte Altenpflegerin hatte im Prozess am Landgericht eingeräumt, von Dezember 2016 bis Juni 2017 bei der häuslichen Pflege von Schwerstkranken nicht ausreichend qualifizierte und nicht deutschsprechende Hilfskräfte eingesetzt, aber hochqualifiziertes Personal abgerechnet zu haben.

Durch ihren Betrug hatte die 63-Jährige laut Urteil pro Beatmungspatient monatlich bis zu 10.281,60 Euro zu viel kassiert. "Insgesamt bewegt sich der Schaden vermutlich im hohen sechsstelligen Bereich, unmittelbar an die Millionengrenze", so der Vorsitzende Richter Steffen Heiß in der Urteilsbegründung.

Nach den Aussagen der Hilfspfleger hatte die Hauptangeklagte ebenfalls ein umfassendes Geständnis abgelegt, was den bis Mitte August terminierten Prozess erheblich verkürzte. Trotzdem mussten viele Anklagepunkte aus Sicht des Gerichtes und mit dem Einverständnis der Staatsanwaltschaft eingestellt werden, da die Prüfung der Stichhaltigkeit der Vorwürfe das Verfahren weiter in die Länge gezogen hätte. "Ich habe einfach Fehler gemacht", sagte die Angeklagte in ihren letzten Worten vor dem Urteil. "Es tut mir schrecklich leid!"

Im Prozess saßen drei Hilfspfleger und -pflegerinnen aus Slowenien, Kroatien und Rumänien mit auf der Anklagebank. Sie hatten von Anfang an eingeräumt, für die Betreuung der Intensivpatienten keine ausreichende Qualifikation besessen zu haben - auch wenn einer der Hilfspfleger beispielsweise in Rumänien als Arzt tätig, aber in Deutschland zum Tatzeitpunkt nicht anerkannt war.

Die Angeklagte ist mehrfach vorbestraft. Sie war bereits im August 2006 in Stuttgart wegen Betruges zu einer Geldstrafe verurteilt worden, es folgte ebenfalls in Stuttgart eine weitere Verurteilung wegen Betruges und Urkundenfälschung 2008. Nach dem Verbüßen der verhängten Bewährungsstrafe wegen einschlägiger Taten soll es in Berlin dann weitergegangen sein.

In Mitte gründete sie einen Pflegedienst. Nach ersten Hausdurchsuchungen 2016 meldete die 63-Jährige im Januar 2018 Insolvenz an. "Ich hätte wirklich nach Hausdurchsuchungen 2016 aufhören sollen", sagte die Frau im Prozess wörtlich. In den beiden, kurz darauf in Brandenburg gegründeten Pflegedienten war die 63-Jährige dann nur noch in untergeordneten Positionen tätig, aber laut Staatsanwaltschaft "faktische Inhaberin und Geschäftsführerin", was die Angeklagte in ihrem Geständnis im Prozess auch einräumte.

Nach einer anonymen Anzeige wurden die Räumlichkeiten der Angeklagten dann im Mai 2019 erneut durchsucht. 130 Beamte suchen an 19 Orten unter anderem in Berlin und Brandenburg nach Beweismitteln dafür, dass die 63-Jährige unqualifiziertes Personal für die häusliche Pflege Schwerstkranker einsetzte. Die Pflegerin kam in Untersuchungshaft, aus der sie mit dem Urteil vom Dienstag und ihrem umfassenden Geständnis erst einmal entlassen wird. Sollte sie bis zum Strafantritt wieder einer geregelten Tätigkeit nachgehen, könnte ihr offener Vollzug gewährt werden, bei dessen Verbüßung sie lediglich nachts in der Strafanstalt verbringen muss.