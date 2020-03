Jäger findet verweste Leiche in Premnitz

In einem Waldstück in Premnitz (Havelland) hat ein Jäger am Samstag eine stark verweste Leiche gefunden. Wie die Polizei mitteilte, könnte es sich um eine Frau handeln. Der Verwesungszustand lasse aber keine eindeutige Aussage zu.

Bislang gibt es den Angaben zufolge keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Es gebe jedoch einige Vermisstenfälle im Bereich des Fundorts, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob eine Obduktion der Leiche durchgeführt wird.