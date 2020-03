Anfang März soll der Rapper Fler einem Kameramann ins Gesicht geschlagen und dessen Kollegen bedroht haben. Am Dienstag hat ihn die Polizei verhaftet - wegen Raubes und Körperverletzung. Kurze Zeit später wurde Fler wieder entlassen.

Der Berliner Rapper Fler ist nach einer mutmaßlichen Attacke auf ein Fernsehteam wieder auf freiem Fuß. Der Ermittlungsrichter habe Zweifel am dringenden Tatverdacht und den 37-Jährigen wieder entlassen, teilte der Generalstaatsanwalt am Dienstagnachmittag auf Twitter mit. Die Staatsanwaltschaft prüfe, Beschwerde einzulegen. Fler war erst am Morgen wegen Raubes und Körperverletzung verhaftet worden.