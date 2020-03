Auf der Flucht vor der Polizei auf dem Ku'damm hat ein Autofahrer Poller durchbrochen und ist über den Gehweg gerast. Passanten konnten sich am Dienstagvormittag im Stadtteil Halensee nur mit einem Sprung retten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 66 Jahre alte Fußgängerin wurde leicht am Kopf verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.