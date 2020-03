Mann wirft in Spandau Stein auf fahrendes Auto

Ein 29-jähriger Mann soll in der Nacht auf Dienstag auf der Heerstraße in Berlin-Spandau einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen haben. In dem Fall wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt, wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Demnach soll der 29-Jährige gegen 2:15 Uhr von einer Fußgängerbrücke im Ortststeil Staaken aus den Stein auf einen VW Golf geworfen und die Frontscheibe des Wagens beschädigt haben. Der 37-jährige Fahrer des Wagens sei nicht verletzt worden. Der 29-Jährige wurde in der Nähe festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht.