Die ersten Störche aus dem Süden sind in Brandenburg schon da - früher als in den vergangenen Jahren. "Wir überprüfen jetzt die Horste, reparieren sie und säubern die Nester", sagte ein Sprecher des Weißstorch-Informationszentrums in Vetschau (Oberspreewald-Lausitz). Sobald die Vögel aus der Überwinterung wiederkommen, beginnen sie sofort mit dem Brutgeschäft. "Wir rechnen schon bald mit den ersten Eiern", sagte er.

Der Storchenexperte des Brandenburger Naturschutzbundes (Nabu), Bernd Ludwig, befürchtet, dass die Bestände in diesem Jahr erneut zurückgehen. "Die fehlende Nahrung ist das Hauptproblem", sagte er. 2019 seien die Jungstörche bereits Anfang August, die älteren Ende August losgezogen, da sie in Brandenburg kein Futter mehr finden konnten. "Es braucht mehr Ackerrandstreifen, in denen sich Wildpflanzen und Insekten ansiedeln können", erklärte er. Im vergangenen Sommer waren viele Böden aufgrund der Hitze zudem ausgetrocknet.