Die Zahl registrierter Straftaten wie Raub, Einbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung ist in Brandenburg zwischen 2009 und 2018 um etwa 14 Prozent gesunken. Das zeigt eine am Freitag veröffentlichte Antwort der Landesregierung [parlamentsdokumentation.brandenburg.de] auf eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Freiherr von Lützow. Dieser hatte behauptet, es komme wie in jedem Jahr "wieder vermehrt zu Einbruchs- und Diebstahlsdelikten, somit nimmt die subjektive gefühlte Sicherheitslage gerade durch die Haus- und Wohnungseinbrüche rapide ab."

Zwischen den Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es erhebliche Unterschiede: In der Prignitz und der Uckermark ging die Zahl der registrierten Eigentumsdelikte um jeweils gut 29 Prozent zurück, so wie in fast allen Brandenburger Kreisen und großen Städten. Nur in Potsdam und im Landkreis Dahme-Spreewald nahmen die Straftaten um rund 120 Fälle beziehungsweise um rund 840 Fälle zu.

Bei den Wohnungseinbrüchen muss man die Zahlen differenziert betrachten: Rechnet man versuchte und erfolgreiche Einbrüche zusammen, stieg die Zahl zwischen 2009 und 2018 leicht auf rund 2.600 Fälle pro Jahr (plus sechs Prozent). Die Einbrecher waren allerdings seltener erfolgreich: Die Zahl der vollendeten Taten ging um 19 Prozent zurück.