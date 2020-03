Ein Stromausfall hat am Samstag Teile der Kleinstädte Biesenthal und Werneuchen im brandenburger Landkreis Barnim lahmgelegt. Von etwa 11:30 Uhr bis 14 Uhr hatten insgesamt 55 Haushalte in Biesenthal und 53 Stromkunden in Werneuchen einen Stromausfall auf einer Karte der Website "stoerungsauskunft.de" eingetragen.

Wie ein Mitarbeiter der Störungsannahme des Netzbetreibers Edis rbb|24 auf Anfrage mitteilte, waren insgesamt zwölf Straßenzüge von dem Blackout betroffen, Edis habe Störungsmeldungen von rund 120 Kunden erhalten. Techniker hätten die Störung in Biesenthal allerdings gegen 13:30 Uhr behoben, hieß es.

Grund für den Stromausfall sei eine Mittelspannungsstörung gewesen. Details dazu gab der Netzbetreiber zunächst nicht bekannt.