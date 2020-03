"Stoppt den Angriff auf das Taxigewerbe": So lautet das Motto der neuen Demonstation der Berliner Taxifahrer. Rund 600 Fahrer wollen am Dienstag daran teilnehmen. Wer mit dem Auto oder Bus unterwegs ist, muss sich auf Staus einstellen.

Der Taxi-Tross trifft sich um 11 Uhr am Olympiastadion und soll zunächst über die Reichsstraße und den Theodor-Heuss-Platz nach Berlin- Charlottenburg fahren, anschließend führt die Strecke über die Kantstraße und den Stuttgarter Platz zum Kurfürstendamm, den Breitscheidplatz und Wittenbergplatz zur Urania. Danach fährt die Taxi-Kolonne über den Großen Stern, danach durch Moabit, bevor es via Beusselstraße und Saatwinkler Damm zum Flughafen Tegel geht.



Die Innung des Berliner Taxigewerbes teilte mit, sie verstehe "die Sorgen und Nöte der Berliner Taxifahrerinnen und Taxifahrer. Wir stehen zu 100 % hinter den Forderungen unserer Berliner Kolleginnen und Kollegen", heißt es in einer Mitteilung. Taxi-Innungschef Leszek Nadolski sagte am Montag im Gespräch mit rbb|24, er rechne damit, dass der Protestzug gegen 13 Uhr am Flughafen Tegel eintreffen werde. Er rief die Teilnehmer dazu auf, auf Straßenblockaden vor dem Flughafen zu verzichten. Verzögerungen bei der Anfahrt sollten Flugreisende aber trotzdem einplanen, so die Berliner Verkehrszentrale.