Brandursache noch unklar - Häftling stirbt bei Feuer in Berliner Gefängnis Tegel

27.03.20 | 08:43 Uhr

Feuer im Gefängnis: Ein 42-jähriger Häftling ist in der JVA Tegel ums Leben gekommen. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. In der Vergangenheit kam es in Berliner Gefängnissen immer wieder zu Bränden - oft gelegt von Häftlingen.

Bei einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Tegel ist in der Nacht zum Freitag ein 42-jähriger Insasse ums Leben gekommen. Der Gefangene hatte in der Teilanstalt V eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt. 21 Gefangene aus umliegenden Hafträumen wurden in Sicherheit gebracht, sagte Justizsprecher Sebastian Brux am Morgen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in einem Haftraum in der vierten Etage des achtgeschossigen Gebäudes ausgebrochen. Nach der Alarmierung kurz nach 3 Uhr bekämpften 70 Feuerwehrleute die Flammen. Der Einsatz dauerte einem Sprecher zufolge etwa zweieinhalb Stunden. Die Brandursache war noch unklar. Beamte des Landeskriminalamts nahmen die Ermittlungen auf.



Viele Fälle von Brandstiftung durch Häftlinge

In den vergangenen Jahren hatte es in den Berliner Gefängnissen Dutzende Male gebrannt. Im vergangenen Sommer sprach der Senat von 54 Bränden seit Anfang 2015. Meist handelte es sich demnach um Brandstiftung durch Häftlinge. In einigen Fällen waren aber auch kaputte Tauchsieder und vergessene brennende Kerzen der Grund für das Feuer. Den Brand mit dem höchsten Schaden, rund 115.000 Euro, legte ein Gefangener am 3. Februar 2018 in Tegel. Der Mann hatte sich in seiner Zelle verbarrikadiert und dort ein Feuer entfacht. Wände, Decken, Fenster, der Flur sowie alle anderen Zellen und der Rest der Station wurden verrußt. Das Löschwasser der Feuerwehr beschädigte auch die darunter liegenden Stockwerke.

