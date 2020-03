Leopoldplatz in Berlin

Eine Frau ist am Montagabend auf dem U-Bahnhof Leopoldplatz in Berlin ums Leben gekommen.



Nach dem ersten Ermittlungsstand soll sie auf dem Bahnsteig ausgerutscht und dadurch ins Gleisbett geraten sein, berichtete am Montagabend die Spätausgabe der TV-Sendung rbb24. Als die Frau wieder hochklettern wollte, sei sie von einer einfahrenden U-Bahn erfasst worden. Nähere Informationen gibt es noch nicht.