Anfang März nahm eine Frau an einem Treffen in Neustadt (Dosse) teil, die kurz darauf an Covid-19 erkrankte. Nun sollen 5.000 Menschen vorsorglich in ihren Wohnungen bleiben. Mehrere Schulen und andere öffentliche Einrichtungen bleiben geschlossen.

