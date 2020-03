Radfahrer stirbt bei Unfall in Potsdam

Am Montagmorgen ist in Potsdam ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Lkw tödlich verletzt worden. Der 44-Jährige befuhr gegen 8 Uhr die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Griebnitzsee, als er zu Fall kam und von dem Lkw erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte.

Der Potsdamer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Lastkraftwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

Wegen des Unfalls war der Bereich rund um die Rudolf-Breitscheid-Straße bis etwa 10 Uhr voll gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr war zeitweise eingeschränkt.