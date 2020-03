Peter Berlin Mittwoch, 25.03.2020 | 17:21 Uhr

Nicht nur die Pfleger brauchen Unterstützung. Was ist mit den Supermarktmitarbeitern, dem Personal in den Arztpraxen? Lkw-Faher die die Lebensmittel bringen dürfen derzeit fast nirgendwo auf die Toilette oder gar duschen. Das Personal in den Kitas, die die Notbetreuung machen fehlt es ebenso an Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln. Und sie sind noch näher am Kind.

Zum Thema Kita: Als Dank für die zwangsweise Kita-Schließung und Notbetreuung sollen jetzt den Kitas die Gelder vom Senat gekürzt werden. Begründung: es sind ja derzeit weniger Kinder zu betreuen. Wie die Kitas dann Personal und Räume finanzieren sollen ist deren Sache. Zu dieser Politik fehlen einem zunehmend die Worte.