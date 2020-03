Mittlerweile sechs Coronafälle in Brandenburg, 40 in Berlin

Das Coronavirus breitet sich in der Region weiter aus. In Berlin wurden am Sonntag zwölf neue Fälle bekannt, insgesamt sind es nun 40. In Brandenburg hat sich die Zahl im Laufe des Tages auf sechs Fälle erhöht. In Neustadt (Dosse) müssen Schulen schließen.