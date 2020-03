Eisiges Wetter im Anmarsch: "Ostlage" nennt sich das, was auf uns zukommt und wovon wir im Winter bislang verschont blieben. Kalter Wind direkt aus Russland, nachts kann es frieren. Ein Grund mehr, daheim zu bleiben.

Social Distancing wird in den kommenden Tagen vielleicht etwas leichter: Das frühlingshafte Wetter, das die Menschen trotz Corona-Krise in Scharen auf die Straßen, die Parks und auf die Spielplätze zieht, wird nämlich pünktlich zum astronomischen Frühlingsbeginn am Freitag vorerst ein Ende finden.

Bei Temperaturen von maximal fünf (Sonntag) oder vier Grad (Montag) – trotz Sonne – wird der Spielplatz oder die Verabredung mit den Kumpels vermutlich für die meisten Menschen in Berlin und Brandenburg deutlich unattraktiver werden.