Aber dann kommt es. "Die Hochdruckgebiete wollen nach langer Zeit auch mal wieder was zum Wettergeschehen beitragen", sagt der Meteorologe. Der Samstag, so Büttner, soll windstill und absolut sonnig werden. Bei noch immer kühlen etwa sechs bis neun Grad.

Die schlechte Nachricht: Am Freitag wird es nicht etwa endlich besser, sondern eher noch schlimmer. Es wird nämlich bei etwa gleicher Wetterlage einfach etwa vier bis fünf Grad kälter. Genau wie am Donnerstag wird es dabei Regenschauer, starke bis stürmische Böen und möglicherweise auch Sturmböen geben.

Schon am Sonntag dreht das Wetter dann aber vorübergehend richtig auf Frühling. Zumindest tagsüber. "Die Sonnenausbeute nimmt zu, aber die Gefahr von Nachtfrost steigt ab Samstag vorübergehend noch mal", so Büttner.



Das Wochenendwetter sei über weite Strecken schön und ruhig, heißt es weiter. Die Temperaturen steigen am Sonntag auf Werte von bis zum 13 Grad an. "Und das ist noch nicht alles", sagt Büttner. Der Montag kann bis zu 15 Grad warm werden, der Dienstag bis zu 13 Grad und am kommenden Mittwoch sind eventuell örtlich sogar 16 Grad drin. "Das ist ausgesprochen mild. Die Normaltemperaturen für Mitte März liegen bei sieben bis neun Grad", so der Meteorologe.

Dauerhaftes Frühlingswetter sei das aber wahrscheinlich nicht, so Büttner weiter. Es zeichne sich ab, dass die zweite Wochenhälfte wieder wechselhafter werden könne.