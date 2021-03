"Jetzt geht es los", kündigt Meteogroup-Meteorologe David Gächter. Gemeint ist damit das sonnige Frühsommerwetter, dass in Berlin und Brandenburg in den kommenden drei Tagen dominieren wird.

Erwartet werden ab Montag kontinuierlich steigende Temperaturen. Während diese zu Wochenbeginn noch bei mäßigen maximalen 17 Grad liegen, soll schon am Dienstag die 20-Grad-Marke überstiegen werden. Der Mittwoch sei dann mit 24 bis 25 Grad der wärmste Tag der Woche, sagt Gächter.

Es werde sonnig und bleibe annähernd wolkenlos, so der Meteorologe. "Und deutlich zu warm für die Jahreszeit", fügt er hinzu. Normalerweise lägen die Höchsttemperaturen bei maximal 20 Grad.

Doch Hoch "Nicole" bringt derzeit von Süden her warme Luftmassen aus Nordafrika zu uns. Aber diese Wetterlage bleibe eher ein Intermezzo, so Gächter weiter. Schon der Donnerstag vor Ostern werde ein "Übergangstag" mit etwas kühleren Temperaturen. Am Karfreitag dann kommt den Angaben nach der etwas markantere Wetterumschwung. Kalte Luft ströme ab dann von Norden heran, so Gächter. Am Osterwochenende würde es mit neun bis elf Grad dann "deutlich kälter".

Gut für die Ostereiersuche oder den coronakonformen Kaffeeplausch draußen: Es bleibt meist trocken.